Малюнки виклада на дружтвених мрежох

Владимира Буила зоз Руского Керестура одмалючка любела рисовац, а з роками тота любов лєм росла. Як и шицки дзеци, спочатку рисовала з фломастерами и клайбасами, познєйше сцела научиц и мальовац, а тераз тот свой талант жада розвивац.

– Кед сом була младша, часто сом рисовала животинї и авта, познєйше уж и пейзажи, а мам жаданє научиц рисовац и мальовац портрети и икони. Инспирацию пренаходзим у природи, а найволїм мальовац у шлєбодним чаше. Пущим себе музику, уварим кафу, або чай, малюєм и уживам – визначує вона.

Владимира затераз закончела пейц слики, алє ше наздава же потроши ище вельо фарби и щеточки на свойо малюнки.

– Од опреми хаснуєм щеточки, векши и менши, олєйово фарби, шпакли, штафелай. Нє мам одредзене кельо годзини малюєм. Шицко завиши од инспирациї и як сом розположена. Дакеди по пейц годзини, дакеди два. Дакеди слику закончим за два днї, а дакеди аж и о мешац. Любим и рисовац, а то бул и мой початок. И тераз дакеди вежнєм лєм клайбас и папер и рисуєм нєобовязно, цо ми у тей хвильки придзе на розум – гвари Владимира.

Кед закончи даєдну слику, перше цо Владимира пороби то же шеднє опатриц чи би могла ище дацо пременїц и виправиц.

– Потим, кед слика цалком готова, премесцим ю даґдзе на полїчку же би ше осушела. Звичайно их охабям себе, або дам членом фамелиї, же би заквачели на мур. Ище сом нє роздумовала о предаваню, бо затераз ище лєм вежбам и учим ше мальовац. Алє, наздавам ше же ше єдного дня отвори и така можлївосц – припознава вона и додава же би тиж так любела кед би раз єй роботи були даґдзе и виложени, а до теди свойо малюнки обявює на дружтвених мрежох.

– Свою першу с лику, т. є. малюнок, положела сом на Инстаґрам, а вец познєйше и на Фейсбук (Vladimira Dada). Спочатку сом ше бала и мала сом трему же яки буду коментари, чи ше людзом будзе пачиц. Чи ме буду потримовац, чи осудзовац… Алє, вец рушели лєм позитивни коментари, велїм ше пачели мойо роботи и достала сом вельо потримовки, та ми було барз мило. Можебуц о даскельо роки, док ше усовершим и назберам голєм 50 слики, дам их и на виставу – толкує вона.

Владимира закончела школу за кухара и цукрара, а тераз роби у Словацкей. Но, жада ше усовершовац, та ше сце уписац до даякей школи, або на курс, хтори вязани за уметносц.

– Тиж так, любела бим намальовац даяку свою окремну слику, гоч, поправдзе, ище нє знам же цо би то було и як би тота слика мала випатрац, алє вшелїяк же бим сцела намальовац дацо лєм за себе, и свою душу – на концу нам одкрила Владимира свойо плани.