КОЦУР – Внєдзелю, 24. септембра, шахисти коцурского „Омладинцу“ у остатнїм колє Войводянскей лиґи-Бачка госцовали у Червинки, дзе победзели истомену екипу зоз 3,5:2,5.

Єдину побиду за „Омладинєц“ зазначел Стефан Йока, а реми одбавели Миряна Шолая, Стеван Перич, Янко Бесерминї, Споменко Павичевич и Ґоран Попович.

„Омладинєц“ сезону закончел на другим месце на таблїчки з 22-ома бодами, лєм єдним менєй од першопласованого „Полету“ з Растини, котри ше пласовал до Другей лиґи.