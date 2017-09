КОЦУР – У Подручей лиґи Суботица внєдзелю, 24. септембра, у дербию 6. кола коцурска „Искра“ госцовала процив трецопласованей екипи „Виноґрадар“ и победзела зоз 3:1, а пре завжати терен, змаганє место у Гайдукове бавене у Горґошу.

Ґоли за „Искру“ дали Дамян Ґубаш, Зоран Сердар и Лука Країнович.

„Искра“ и далєй на першим месце з максималнима 18 бодами, а предносц у одношеню на другопласовану „Байшу“ звекшала за 6 боди.

У шлїдуюцим колє „Искра“ на домашнїм терену бави процив „Ядрану“ з Фекетичу.