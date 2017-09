Вецей як милион гражданох хасную е-управу

БЕОҐРАД – Вецей як милион гражданох Сербиї хасную електронски сервиси явней управи, указало найновше виглєдованє Републичного заводу за статистику о хаснованю информацийно-комуникацийних технолоґийох у Сербиї.

По тих податкох 1,27 милиони гражданох Сербиї хасную електронски сервиси явней управи, односно 32 одсто интернет популациї хаснує можлївосц тих услугох прейґ интернету, а нє особнє у явних установох, лєбо административних орґанох.

Виглєдованє гвари же 31,3 одсто интернет популациї хаснує интернет за информованє з веб-сайтох явних институцийох, а 20,2 одсто за преберанє службених формуларох.

З виглєдованьом були облапени 2 800 ґаздовства, як и 2 800 поєдинци од 16 до 74 роки.

Вецей як два трецина обисцох ма рахункар, односно 68,1 одсто, цо и звекшанє од 2,3 одсто у одношеню на 2016. рок, и за 3,7 одсто поровнуюци з 2015. роком, Вецей як половка ґаздовствох, 52 одсто, ма єден, а 45 одсто два рахункари.

Тиж так, 68 одсто обисцох ма интернет-приключок, цо за 3,3 одсто вецей у одношеню на прешли рок.

Патраци териториялно, у Беоґрадзе рахункари єст у 77,8 одсто обисцох, у Войводини у 66,2 одсто, а у централней Сербиї у 65,3 одсто обисцох.