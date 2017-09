Шицки општини буду повязани и черац податки

БЕОҐРАД – У наступних мешац и пол шицки општини буду мушиц буц медзи собу повязани и обовязно черац податки, та гражданє нє буду мушиц сами зберац документацию.

– Повязуєме локални самоуправи до системи хтора ше вола еЗУП, дзе локални самоуправи обовязни медзисобно черац документи. Вецей як 60 одсто општинох повязани и о мешац и пол би шицки мушели буц у тей системи – гварел директор Канцелариї за ИТ и електронску управу Михаило Йованович.

Вон додал же приоритетни задаток Влади Сербиї запровадзованє транспарентней, ефикасней, економичней явней управи, а же бизме тото мали „мушиме мац ефикасну и шицим доступну електронску управу”.

Одвитуюци на питанє на РТС-у кеди гражданє годни пойсц на шалтер лєм з особну леґитимацию, Йованович гварел же тот циль зарисовни до конца рока, алє ше будзе робиц на тим же би гражданє за векшину услугох вимоги посилали з єдним кликом прейґ интернету.