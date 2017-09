ДЮРДЬОВ – Општина Жабель прилапела финансовац Мишану ґрупу у хторей ше учи и по руски у Оддзелєню „Дюрдєвак” у Дюрдьове Предшколскей установи (ПУ) „Дзецинство” зоз Жаблю.

З тим локална самоуправа позитивно одвитовала на вимогу спомнутей ПУ же би финасовала роботу Мишаней ґрупи, у хторей тераз єст двойо руски дзеци у старшей, прешколскей пририхтуюцей ґрупи и седмеро у младшей, а и далєй з нїма будзе робиц воспитачка Оля Балїнт.