У Шидзе буду шейсц, лєбо и седем ґрупи по руски

ШИД – Представителє Националного совиту Руснацох – предсидателька Одбору за образованє Мелания Римар и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач вчера, 25. септембра нащивели ОШ „Бранко Радичевич” у Шидзе, дзе бешедоване о планох и почежкосцох у настави по руски на подручу тей општини у тим школским року.

Нащива, хторей домашнї бул директор ОШ „Бранко Радичевич” Далибор Фарбаш, орґанизована з нагоди резултатох повтореного анкетованя школских дзецох за виборну наставу на руским язику у тей и у другей шидскей матичней ОШ „Сримски фронт”, як и у їх подручних оддзелєньох у Бачинцох, односно Беркасове и Бикичу.

Як гварела заменїца директора ОШ „Бранко Радичевич” Вера Дупало, у тей школи ше за наставу по руски приявели 29 дзеци. У нїзших класох 26-еро школяре по возросту буду подзелєни до штирох ґрупох. Медзитим, у висших класох оставаю ище тройо школяре, чия ґрупа под знаком питаня, понеже законски минимум за снованє ґрупи пецеро школяре. Директор Далибор Фарбаш обецал же ше уж того тижня у Школскей управи заложи же би и тоти дзеци достали ґрупу.

Як присутних на сходзе поинформовала наставнїца Златица Сивч Здравич, котра на подручу шидскей општини трима наставу по руски, у ОШ „Сримски фронт” тиж було добре одволанє на повторену анкету. Приявени 17-еро дзеци, котри розпоредзени до двох ґрупох, алє заинтересованих ище єст.

Як заключене на схадзки, же би убудуце нє було нєпорозуменя коло орґанизованя виборней настави по руски, нєобходна добра комуникация медзи ношителями тей активносци, а то виключно медзи управами школох и Националним совитом Руснацох. Тиж визначене же за анимированє дзецох и родичох за виборну наставу по руски заш лєм пресудна квалитетна робота наставнїкох на терену.