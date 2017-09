Наш сотруднїк – Борис Ройко

Фото: Марко Обрадович

Борис Ройко зоз Руского Керестура, читачом МАК-у познати по цикавих текстох хтори ше дотикаю нєшкайшого, сучасного дружтва. Вон ше обраца и приповеда о одредзеним, а надрилєним профилу справованя, указує и на провадзенє „остатнього” тренду при младих, а його упечатлїве писанє познате и по филозофски поскладаних виреченьох.

Зоз МАК-ом почал сотрудзовац 2012. року, под час студийох. Од того, 2017. року Борис у МАК-у ма свою рубрику „Директ до фаци”, хтора виходзи у каждим другим чишлє. У тей рубрики, у форми констатованьох и коментарох, обрабя актуални теми. Главна инспирация му шицки нєшкайши, актуални случованя и, так повесц, проблеми модерного дружтва.

Наш сотруднїк абсолвент на Правним факултету у Новим Садзе, на Oбщим напряму, хтори, гвари, други по шоре на лїстини „чежкосци”, после гевтей „милей” медицини хтора каждому студентови нєвитворени сон.

Мож повесц же Борисови и музика нєзаобиходна часц живота. Нєзвичайни гоби, постал порушовач и инспирация за озбильну роботу. Електронска музика йому каждодньовосц, а вон и єден зоз сновательох и членох популарней музичней орґанизациї Drop Sensei, хтора иснує од 2012. року зоз цильом промоциї drum and bass музики на тих просторох.

Под уметнїцким меном „Рокстер” є познати нє лєм при рускей младежи, алє и вельо ширше, бо спомнута музична орґанизация у котрей вон матични член, популарна нє лєм у Сербиї, алє и вонка зоз гранїцох держави.

Шлєбодни час люби препровадзовац у природи зоз фамелийним пшичком Ароном, послухац музични албуми рижних жанрох електронскей музики, писац филозофско-гейтерски тексти, читац добру, сучасну прозу и одпатриц правдиву, лєбо даяку биоґрафску филмску пантлїку.