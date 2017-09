Нова сезона жимского базену

ВЕРБАС – Центер за физичну културу „Драґо Йовович“ отворел нову сезону хаснованя комплексу завартого базену и сауни. Цена уходнїци 200 динари по особи, а за 400 динари можу хасновац и базен и сауну.

Центер за физичну културу и того року дава значни попусти, та обєдинєна карта од 2 000 динари обезпечує 15 уходи на базен. За студентох и пензионерох дати попуст од 25 одсто, та з указованьом важацого пензийного чеку, лєбо студентского индексу, уходнїца кошта 150 динари.

Роботни днї базен за гражданох отворени од 17 до 23 годзин. През викенд обезпечени два термини за купанє – соботу од 12 до 16 и од 17 до 20 годзин, а внєдзелю од 11 до 16 и од 17 до 20 годзин. Термин од 16 до 17 годзин кажди роботни дзень и през викенд резервовани лєм за жени.