Презентация каратеа школяром як поволанка на трениранє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре нїзших класох ОШ „Петро Кузмяк” вчера прейґ окремних промоцийох у Школи поволани тренирац карате у Карате клубу (КК) „Русин” з Руского Керестура. Промоция того спорту нєшка будзе отримана и у месней дзецинскей заградки.

Промоциї отримали успишни членїци Карате клубу Йована Ноґавица, Марина Надь и Сара Планчак. Вони школяром презентовали тот спорт з хторим ше велї роки успишнє занїмаю и у хторим посцигли числени резултати, освоєли погари и медалї на змаганьох од општинского по державни уровень.

Промотерки визначели яки физични, психични и здравствени предносци дава трениранє каратеу, хтори одбрамбена технїка, одн. борительни спорт, а попри тим, бешедовали и о числених путованьох, друженьох, упознаваню нових людзох и крайох дзекуюци каратеу.

Промоцию, у сотруднїцтве зоз Школу, орґанизовал КК „Русин” и тренер Михайло Орос, а пре уписованє цо векшого числа нових членох.