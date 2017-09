Обявена Моноґрафия о Добрянскому

СЛОВАЦКА – У року кед русински орґанизациї у Словацкей 2017. рок преглашели за рок Адолфа Добрянского, з нагоди 200-рочнїци народзеня єдного з найзначнєйших русинских будительох у 19. вику, штредком септембра представена и Моноґрафия о Добрянскому, автора священїка Милана Ясика з Ольки.

Моноґрафия представена на окремней науковей конференциї о порученьох Адолфа Добрянского, хтора отримана у Гуменим, як часц тродньовей дружтвено-културней и науковей програми з нагоди 200-рочнїци народзеня Добрянского.

– Адолфа Добрянского можеме вредновац як инициятора препороду Русинох у 19. вику. Мал добрих сотруднїкох – Александра Духновича, Павловича, владику Ґаґанца, окружел ше з нїма и витворел першу фазу русинского препороду – гварел о. Ясик на представяню моноґрафиї, преноши лем.фм писанє „Корзару”. Моноґрафия обявена ище початком марца, а представена є и на мемориялней шветочносци Дружтва Йоана Крестителя у Чертижним, дзе Добрянски поховани.

Под час тродньовей манифестациї, попри спомнутей конференциї, у Рудлове, родним месце Добрянского тиж отримана мемориялна шветочносц, а у Чертижним при його гробе служена панахида.

Адолф Добрянски, образовани народни будитель, политичар (бул перши посланїк у Угорскей скупштини за Висшу Угорску) и културни дїяч народзени 1817. року, а умар у вигнанстве, у Инсбруку 1901. року. Попри за Русинох, значни є и за препород Словацох у тедишнєй Австроугорскей, алє и за шицких Славянох, так же бул и сновательни член Матки словацкей. Бул перши предсидатель Дружтва св. Йоана Крестителя у Прешове, 1866. року потримал снованє Дружтва св. Василия Велького у Ужгородзе, вияшньовал ше за идею панславистичного повязованя, сотрудзовал и з Чехами, Сербами, Горватами, а бул вибрани и чолного представителя Всеславянского зєдинєня.

Пре свойо идеї бул у нємилосци тедишнїх державних власцох, аж на ньго два раз пробовани и атентат, винєсол о. Ясик, заключуюци же ше и надалєй будзе занїмац зоз животом и роботу Адолфа Добрянского.