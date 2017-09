Слунечнїку менєй як прешлого року, алє урожай задоволююци

НОВИ САД – Тогорочни урожай слунечнїку бул медзи 600 000 и 610 000 тони, цо за 15 одсто менєй од рекорного прешлорочного урожаю, алє заш лєм то треца найлєпша жатва за остатнї 17 роки, виявела предсидателька Одбору Здруженя польопривреди Привредней комори Войводини Олґа Чурович.

Спрам податкох Дїловней заєднїци Индустрийни рошлїни, олєярнї до тераз одкупели и маґазиновали 570 000 тони слунечнїку, обчекує ше же тото количество будзе звекшане, а вивежени 24 000 тони. Чуровичова наглашела же гоч на початку жатви слунечнїку наявйовани слабши урожай, будзе витворени обчековани вивоз од 50 000 тони.

Вона гварела же вельки продукователє слунечнїку Україна и Русия натлачели 14,5, односно 11,5 милиони тони, а урожай звекшали за 22, односно 25 одсто у одношеню на прешли рок. Подобни резултати на слунечїнку зазначени и у реґиону.

Чуровичова додала же жатва сої ище нє закончена. Обчекує ше зменшани урожай, од 1,4 до 1,8 тони по гектаре, цо значи же будзе звекшани увоз.