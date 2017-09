У ЛАҐ-у и Керестурци

КУЛА – У Кули пондзелок, 25. септембра, отримана сновательна Скупштина Здруженя гражданох Локална акцийа ґрупа (ЛАҐ) „Шерцо Бачкей” на хторей, попри представительох явного и цивилного сектору и привреднїкох з кулскей општини, присуствовали и представителє здруженьох гражданох и привреднїки з Руского Керестура.

ЛАҐ ше заклада за розвой руралного штредку, окреме у обласци привреди, польопривреди и туризму, а предвидзене же з проєктами будзе апликовац на рижни конкурси вязани за спомнути обласци.

Як на сновательней скупштини гварела Драґана Жекич з Канцелариї за локални економски розвой, хтора вєдно з Општинску управу потримала снованє ЛАҐ-у, дотераз уж поробена єдна значна робота – виробок Стратеґиї руралного розвою, у хторей облапени шицки проєкти и идеї.

Предсидателька Здруженя женох „Байка” Славица Катона з Руского Керестура визначела задовольство зоз снованьом ЛАҐУ-у, односно обчекованє же и за їх добри проєкти будзе олєгчанше финансованє, а тиж и поднїмательом.

За предсидателя Здруженя гражданох Локална акцийа ґрупа „Шерцо Бачкей” вибрани Петар Пеїн зоз Сивцу, вибрани и Управни и Надпатраюци одбор, а предвидзене вибрац и ЛАҐ-менаджера.