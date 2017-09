На Симпозиюме и пецеро нашо науковци

СТАРА ЛЕСНА (СЛОВАЦКА) – У орґанизациї вецей факултетох и наукових институцийийох зоз Словацкей и Польскей хтори ше занїмаю з Русинами, Лемками, Бойками и Гуцулами, у месце Стара Лесна у Словацкей нєшка почина Медзинародни карпатски симпозиюм, на хторим участвую числени науковци зоз Словацкей, Польскей, України, а медзи нїма и нашо зоз Сербиї.

Карпатски симпозиюм тирва два днї, нєшка и на ютре, главна тема сходу „Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, материялна и духовна култура”, и представя найвекши сход науковцох з обласци русинистики и українистики, а отримує ше го кажди два роки.

Тогорочна конференция пошвецена 70-рочнїци преселєня Русинох и Українцох зоз Словацкей до тедишнього Совєтского Союзу и 70-рочнїци Акциї „Висла” у Польскей.

Зоз своїма роботами на Карпатским симпозиюме участвую и пецеро нашо науковци – Янко Рамач з тему „Вязи митрополита Шептицкого з Русинами у Югославиї”; Саша Сабадош з тему „Рецепция Мараморошко-сиґетского процесу 1913/14. року при Руснацох у Кральовини Югославиї”; Александер Мудри з тему „Рецепция Києвскей Руси у виданьох на руским медзи двома войнами”; Микола М. Цап з тему „Гавриїл Костельник и Горвати: ґу историї рецепциї горватскей поезиї Г. Костельника” и Ана Римар з тему „Националне освидомйованє Русинох у дїлох Михайла Ковача”.