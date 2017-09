Вишла нова „Заградка”

НОВИ САД – Нови школски рок за руских школярох почал и з двочислом (авґуст-септембер) часопису за дзеци „Заградка”, хтори вишол на аж 28 бокох и у новим дизайну, цо дїло професорки подобовей култури Нели Таталович.

Окрем на насловним боку, памятки з Лєтнєй школи у Попрадзе у Словацкей обавени и на 23. боку, а два боки „Заградки” пошвецени и репортажи з тогорочней манифестациї „Червене пупче” у Руским Керестуре. З културних подїйох на хторих влєце участвовали нашо школяре „Заградка” призначела и Подобову колонию „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох, Змайово дзецински бависка у Новим Садзе, Водицов камп у Водици и Фестивал „Веселинка” у Новим Садзе.

Привитну писню першокласнїком написала писателька Ясминка Петрович, а у литературней часци часопису приповедка Михайла Ковача, стихи Михайла Катону и Драґана Алексича и єдна японска приповедка.

У тим школским року место драмских сличкох будзе рубрика „Наш народни скарб”, а по конєц першого полроча будзе исц рубрика „Заградково родзени днї”.

Наймладши и далєй маю свой додаток „Мала заградка”, у хторим тераз стихи Ирини Гарди Ковачевич, Серафини Макаї и Якима Олеяра и приповедка Юлияна Папа.

Найуспишнєйшим школским составом зоз Смотри славянскей писменосци у Тителю пошвецени два боки, а три боки виполнєли писнї, приповедки и малюнки школярох-сотруднїкох з Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Кули, Шиду, Нового Саду и Бикич Долу. Мена школярох чийо роботи були у прешлим школским року обявени у „Заградки” и наградзени, зазначени на 26. боку, а анї у тим двочислу нє виостали Забавни боки.