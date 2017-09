Европски дзень язикох означени и у Кули

КУЛА/НОВИ САД – Кулска Основна школа „Петефи бриґада” кажди рок означує 26. септембер – Европски дзень язикох, та так було и вчера, дзе у голу Школи отримана вистава з плакатами на язикох хтори ше у тей школи виучує, а пририхали их школяре зоз своїма наставнїцами. У єдальнї отримана и програма на тих язикох, а школяре на нєй рецитовали, шпивали и танцовали.

На програми ше представели и школяре котри ходза на годзини пестованя руского язика – школяре 3. класи Никша Йоксович и Никола Рац зоз шпиванку „Чижику, чижику”, а Ненад Митрович зоз 7. класи пречитал писню „Єден чудни, чудни швет”. Школярох за тоту нагоду пририхтала наставнїца руского язика у кулскей школи Тамара Хома.

З рижнима програмами и презентациями, Европски дзень язикох вчера означени и на Филозофским факултету у Новим Садзе, дзе представени и руски язик, односно Оддзелєнє за русинистику.