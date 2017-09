Зоз скайп-годзинами у Школи означени Европски дзень язикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз скайп-годзинами вчера означени 26. септембер – Европски дзень язикох, манифестация хтору од 2001. року иницировал Совит Европи.

Керестурски штредньощколци з тей нагоди участвовали у седем полгодзинових скайп-сесийох у хторих комуниковали з професорами и школярами з Италиї, Русиї, Шпаниї, Македониї, Мадярскей и з єдним професором анґлийского язика з Єгипту.

Иницияторка тей подїї професорка математики Наталия Будински, член Микрософт заєднїци у чиїх рамикох порушала тоту активносц, та ше одволали єй колеґове зоз спомнутих жемох, тиж члени Микрософту.

До такого означованя Дня европских язикох у керестурскей Школи уключели ше и професоре котри ту преподаваю английски, нємецки, италиянски и русийски язик.

Европски дзень язкох ма циль указац на значносц ученя язикох, звекшанє числа язикох хтори ше виучує, промоцию доживотного ученя, медзикултуролоґийного диялоґу, язичного и културолоґийного богатства Европи.