Почала настава по руски на штредньошколским уровню

НОВИ САД – У Технїчней школи „Милева Марич Айнштайн” у Новим Садзе всоботу, 23. септембра, отримана перша годзина по руски на штреднїм ступню образованя у школским 2107/18. року, а тоти годзини буду кажду соботу на 9 годзин. Зоз штредньошколцами роби професорка руского язика Ванеса Медєши.

Мєдєшова у Новим Садзе предлужи тримац годзини и нашим школяром котри пребуваю у штредньошколским Доме школярох „Бранково коло”, дзе пондзелок, 25. септембра, тиж отримана перша годзина. На годзини буду ходзиц и школяре зоз Штредньошколского дому Нови Сад (познатши як „Николаєвки дом”), алє и шицки заинтересовани котри жию у Новим Садзе, лєбо су там змесцени. Годзини у „Бранковим колє” буду вечарами, кажди пондзелок од 20 до 21 годзин.

На перших годзинох руского язика, хтори факултативни и нє обовязни за школярох, шицких привитала и секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, котра школяром у Доме „Бранково коло” Даяни Рацовей, Иванови Чизмарови и Давидови Шантови подаровала прикладнїки „Студиї Рутеники” ч. 22, дзе обявени їх роботи o мацеринским язику.

Ванеса Медєши годзини руского язика нашим штредньошколцом, котри ходза до 11 розличних школох, по розличних зменох, трима уж треци рок. За тераз на годзини у Технїчней школи уписани осмеро, а у Доме „Бранково коло” активни коло дзешецеро школяре.

Понеже Медєшова за тоти годзини нє ма надополнєнє, як цо их нє ма анї воспитачка котра роби з нашима наймладшима дзецми у Новим Садзе, у „Пальчочки”, Ирина Папуґа виявела же и воспитачка и професорка од Дружтва за руски язик, литературу и културу достаню надополнєня за уложни труд и добру дзеку отримац, зачувац и розвивац наш язик у тим штредку. Тиж так, наймладшим дзецом и школяром ше поможе у школским прибору и материялу, же би мали цо лєпши условия за роботу и друженя.