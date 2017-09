ЖАБЕЛЬ – Заинтересовани рибаре ше можу приявиц за змаганє у лапаню рибох-хватачкох, хторе на Єґрички у Жаблю будзе на нєдзелю 1. октобра, у орґанизациї Здруженя спортских риболовцох „Младосц Єґричка”. Котизация по екипи (два члени) 2 000 динари, а приявиц ше треба на тел. 064/268-67-92.

Бодовац ше будзе чежину влапеней риби (шуль и чука), а буду наградзени перши три найлєпши резултати.

Вицагованє числох за змагательни места на нєдзелю будзе на 6 годзин, а змаганє од 7 до 14 годзин.