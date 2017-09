Литературни и подобови конкурс за предшколцох и школярох

КУЛА – У рамикох манифестациї Мешац кнїжки Народна библиотека Кула розписала литературни и подобови конкурс за предшколски дзеци и школярох основних и штреднїх школох у кулскей општини.

Литературни конкурс розписани за три катеґориї – за школярох нїзших, за школярох висших класох ОШ и за штредньошколцох, тема шлєбодна, а роботи можу буц написани на шицких службених язикох у Сербиї.

Попри за школярох ОШ и штреднєй школи, подобови конкурс розписани и за предшколцох, тиж на шлєбодну тему, а и литературни и подобово роботи мож посилац поєдинєчно и ґрупно.

Роботи маю буц подписани зоз шифру, а у окремней коверти треба придац єй ришенє, односно мена школярох. Роботи на конкурс треба посилац до Народней библиотеки Кула.

Остатнї термин за придаванє литературних и подобових роботох на конкурс 23. октобер.