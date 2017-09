Семинар о змоцньованю цивилного сектору

ВЕРБАС – Пондзелок, 25. септембра, у Вербаше отримани семинар за шицки здруженя, орґанизациї и дружтва хтори припадаю цивилному сектору з тей општини, з назву „Здруженя гражданох – ґу ефикаснєйшому дїйствованю“.

На семинаре, хтори орґанизовала Општина Вербас и Технїчна потримовка орґанизацийом цивилного дружтва, присуствовали 47 представителє нєвладового сектору, а медзи нїма и наших здруженьох – КПД „Карпати“ з Вербасу, КУД „Жатва“ и Здруженя младих „КУМ“ з Коцура, як и Каритасу з Коцура.

Основни циль семинару бул креированє позитивного имиджу нєвладового сектору у явносци, змоцньованє квалитету услугох и обезпечованє средствох за активносци, а окремна увага була пошвецена писаню проєктох, як и водзенє плану и звиту проєктох.