У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована треца часц едукативно-забавного сериялу „Приповедки з мигелю”, а у другей часци здогадованє на нашого познатого композитора класичней музики и професора на Академиї уметносцох у Новим Садзе Ивана Ковача, з нагоди 80-рочнїци його народзеня.

У трецей часци будзе емитована емисия „Часи младосци”, у хторей и концерт рускокерестурскей ґрупи „Крейзи казнс”, зняти влєце на манифестациї „Пакт он”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.