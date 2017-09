У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец дзевятим тогорочним чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” дава звит зоз схадзки Координациї националних совитох националних меншинох, як и текст о виборней настави руского язика у Шидзе.

Рубрика „Нашо места” пише о Округлим столє о заґадзованю природи у Вербаше и о будовательних роботох у Новим Садзе, а „Економия” понука написи о продукциї лїсковцох у Дюрдьове, домашнїх сокох у Руским Керестуре и кушнїрскей роботи у Беркасове.

На „Култури и просвити” звити з Покраїнскей смотри фолклорних традицийох у Вербаше, Европского дня язикох и друженю у Руским доме у Коцуре, а на тих бокох мож пречитац и текст о дилеми чи у школох треба ношиц школярски униформи.

Фельтон „Як (нє) скапал рокенрол” на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” ше селї до Руского Керестура, ту представени и Иван Лїкар з Миклошевцох, а „Мозаїк” читачох упознава з младу малярку Лару Петкович.

„Духовни живот”, медзи иншим, пише о преслави Кирбаю у Дюрдьове и Першей причасци у Сримскей Митровици.

На „Спорту” резултати змаганьох фодбалских клубох з наших местох и з першей „Чукияди” у Вербаше, а додаток у тим чишлє „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.