Дом култури госцує у Краґуєвцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На поволанку орґанизатора – Центру за пестованє традицийней култури „Абрашевич” з Краґуєвцу, Виводзацки танєчни ансамбл, оркестер и Дзивоцка шпивацка ґрупа Дому култури Руски Керестур на ютре и на соботу, 29. и 30. септембра, госцую у Краґуєвцу, дзе буду участвовац на Першим Фестивалє традицийних народних танцох „Богатство розличносцох”.

Циль Фестивалу представиц рижнородносц националного скарбу, афирмовац мултикултуралносц, алє и порушац сотруднїцтво институцийох, здруженьох и уметнїкох.

Пред поволанку на спомнути фестивал, представителє орґанизатора ансамбл Дому култури нароком були патриц на тогорочней „Червеней ружи”.