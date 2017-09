Ютре у РКЦ „Акустика Рутеника”

НОВИ САД – У Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе на ютре, 29. Септембра, будзе отримани други музични вечар „Акустика Рутеника”, на хторим музичаре виведу присподобени руски музични скарб ґу свойому смаку.

Як гваря орґанизаторе, акцент програми дати на креативносц музичарох у обробкох шпиванкох акустично, а того року будзе дати простор и младим музичаром же би промововали нову творчосц.

„Акустика Рутеника” почнє на 21 годзин, а у другей часци, на 22 годзин, наступи новосадски Акустични дуо „Буразерс” – Драґан и Душан Крстич.

Проєкт младих з Руского културного центру „Акустика Рутеника“ финансийно потримує и Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох.