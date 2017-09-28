Руске слово

Новини „Руске слово” потримали „Заєднїцку акцию процив медийней цмоти”

автор Борис ВАРҐА 28. септембер 2017
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Новини „Руске слово” ше приключели кампанї „Заєднїцка акция процив медийней цмоти!”, котру потримали вецей як 150 медиї и орґанизациї у Сербиї.

Тоту акцию за шлєбоду медийох порушали уплївовни медиї и новинарски здруженя, а повод було нєдавне заверанє новинох „Враньске”, єдних з наймоцнєйших локалних медийох зоз Враня.

Новинаре и медийни здруженя у Сербиї уж длугши час пробую обрациц увагу явносци на константне потупйованє медийних шлєбодох. Уж єден час у нашей жеми исную рижни прициски на медиї, на локалним и националним уровню. Новинаре и медиї оставаю без средствох, траца роботни места, а странки на власци директно по менох увредзую и преволую новинарох.

Процив медийох ше водза котроверзни судски поступки.

Же шлєбода медийох у Сербиї нєшка вельо горша як прешлих рокох шведоча и виглєдованя медзинародних орґанизацийох, як цо то „Репортере без гранїцох” и „Фридом хаус”.

Прето новини „Руске слово”, котри тиж локални як и „Враньске”, потримую своїх колеґох же би ше им обезпечело єднаки условия на тарґовищу и єднаки приступ средством. Же би ше власц нє мишала до їх роботи, а окреме локални бизнис и полтични авторитети.

Шлєбода медийох то єден зоз важнєйших факторох демократиї, а без шлєбоди слова Сербия нє годна постац членїца ЕУ.

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