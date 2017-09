Каратисти „Русину” у другим союзу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Карате клуб „Русин” нову сезону почина як член другого союзу – WKF, а дотераз бул член Шотокан карате союзу.

Як Рутенпрес дознава од тренера каратистох Михала Ороса, двойо змагателє прешлого викенду участвовали на двох змаганьох нового союзу – Марина Надь 23. септембра була на Першенстве кадетох и юниорох (у конкуренциї кадеткох) у Банатским Новим Селу, а Ґлориян Штранґар у конкуренциї пионирох на Купу Войводини WKF, 24. септембра у Индїї.

Ґлориян на тим купу у катох освоєл 2. место, а у борбох 5. место, з чим виборел пласман на державне першенство.