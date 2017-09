РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийним Каритасу у Руским Керестуре од нєшка знова починаю пиятково друженя за дзеци, хтори буду од 20 до 21,30 годзин.

На друженьох за дзеци основношколского возросту волонтере Каритасу пририхтую рижни креативни роботнї, дружтвени и спортски бависка, односно же би дзеци хасновито препровадзели час у друженю.