ЖАБЕЛЬ – Пре роботи на державней драги IB-12, часц драги Кать-Зренянин, од нового кружного цеку на крижних драгох Нови Сад-Зренянин и Жабель-Дюрдьов спрам Зренянину, по 15. новембер будзе заварта.

Транспорт до Зренянину ше унапрамює през Жабель, по општинскей драги Жабель-Зренянин, познатей як стара драга до Зренянину.