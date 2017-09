Того викенду ґастрономски фестивал „Смаки Войводини”

НОВИ САД – У Новим Садзе на ютре и поютре, 30. септембра и 1. октобра, будзе отримани ґастрономски фестивал „Смаки Войводини”. Фестивал будзе у Лиманским парку, у орґанизациї здруженя „Интерфест”, а нащивителє годни коштовац рижни войводянски єдла.

– Идея же би у Лиманским парку продукователє представели сир, кулен, желєняву, айвар и шицко друге цо ше ширцом Войводини прави на польопривредних ґаздовствох – гварела менаджерка проєкту „Смаки Войводини” Ядранка Белян Балабан.

Фестивал будзе мац рижни змисти, а попри представяня домашнїх продуктох, свойо єдла представя и ресторани хтори понукаю традицийни войводянски єдла, будзе орґанизоване змаганє кухарох, богата забавна програма, та едукативни роботнї за наймладших.

Музични редактор фестивалу Александар Дуїн гварел же тогорочни фестивал отвори Вельки тамбурови оркестер Радио-телевизиї Войводини, а у музичней часци буду участвовац и тамбурови оркестер „Зоруле”, смикови квартет „Поситано” зоз Зомбора, а манифестацию завре „Александар Дуїн Оркестер”.

Дополадня дзеци з ПУ „Радосне дзецинство” наступя з рижнима музичнима и фолклорнима точками, понеже теди буду и роботнї за наймладших, а манифестацию потримує Город Нови Сад.