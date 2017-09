Комби Центру за социялну роботу

ШИД – На основи прейґгранїчного сотруднїцтва Републики Сербиї и Републики Горватскей у проєкту „Гранїци без огранїченьох”, Центер за социялну роботу Шид достал комби-превозку, хтору стреду, 27. септембра, директорови Центру уручел предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович, пише портал шидскей општини.

Комби достати з фондох ЕУ, а спомнути проєкт ше занїма з помаганьом марґинализованим ґрупом, насампредз у подручох Горватскей и Сербиї дзе були вилїви, як и з унапредзеньом комуникованя и сотруднїцтва нєвладових и явних орґанизцийох зоз Сербиї и Горватскей хтори реаґую и даваю социялни услуги у позарядових ситуацийох и катастрофох.

Ношитель проєкту „Гранїци без огранїченьох” Здруженє особох з инвалидитетом „Бубамара” з Винковцох, з Горватскей и Червени криж зоз Сримскей Митровици, а партнере центри за социляну роботу Шиду и Винковцох.