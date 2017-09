Прилапени Закон о основох системи образованя и воспитаня

БЕОҐРАД – Скупштина Сербиї стреду, 27. септембра вечар прилапела Закон о основох системи образованя и воспитаня, хтори утвердзує приношенє Националних рамикох образованя як основи за виробок нових наставних планох и програмох.

З тим просвитним законом запровадзую ше новосци у системи управяня и руководзеня з установами, та директоре буду виберани виключно на основи компетенцийох, а остатнє слово при виборе будзе давац министер.

Зоз законом звекшана одвичательносц наставнїкох за квалитет настави, оценьованє и поступанє у случайох потупйованя забранох, насилства и дискриминациї, а утвердзене же ше до пензиї одходзи на 65 роки.

Преширена одвичательносц школярох и родичох, а предвидзени и пенєжни кари за насилство у школи, уношенє алкоголу и наркотикох.

За родичох и школярох предвидзени и нови воспитни и воспитно-дисциплински мири, дружтвено хасновита и гуманитарна робота.

Закон предвидзує можлївосц снованя општинских совитох родичох, снованє школярских компанийох и школярских задруґох.