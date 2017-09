Обуки за локални самоуправи о Акцийним плану за меншини

НОВИ САД – У рамикох реализациї пиятей фази даваня звитох о запровадзованю Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох, Покраїнски секретарият за образованє предписаня и национални меншини-национални заєднїци и Канцелария за людски и меншински права Влади РС за представительох єдинкох локалних самоуправох з АП Войводини хтори участвую у процесу звитодаваня, орґанизовали обуку о писаню звитох.

Подпредсидатель Покраїнскей влади и ресорни секретар Михаль Нїлаш наглашел же Влада Републики Сербиї Акцийни план прилапела у марцу прешлого року, пре подполне запровадзованє у пракси и каждодньових ситуацийох законох хтори ґарантую одредзени права националних меншинох у нашей держави.

Нїлаш додал же тот план треба цалком запровадзиц, цо вецейрочни задаток, дзе и Покраїна и локални самоуправи маю важни задатки у даваню кварталних звитох, у чим ше дотераз пожнєло.

О.д. директора Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович наведла же єден з проблемох и нєдостаток податкох з локалу, та додала же у тим першим циклусу обуки облапени 72 општини у Сербиї, з хторих 41-на на териториї АП Войводини.

Єдинки локалних самоуправох хтори у структури жительства маю значне число припаднїкох националних меншинох барз важни за реализованє активносцох з Акцийного плану. Зоз Законом о локалней самоуправи утвердзене же у национално мишаних штредкох потребне основац и совити за медзинационални одношеня, а у Войводини таки єдинки локалней самоуправи єст 39, прето су уключени до процесу реализациї Акцийного плану.