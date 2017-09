У Новим Садзе нєшка „Акустика Рутеника”

НОВИ САД – У Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе нєшка, 29. септембра, будзе отримани други музични вечар „Акустика Рутеника”, на хторим музичаре виведу присподобени руски музични скарб ґу свойому смаку.

Акцент програми дати на креативносц музичарох у обробкох шпиванкох акустично, а того року будзе дати простор и младим музичаром же би промововали нову творчосц.

„Акустика Рутеника” почнє на 21 годзин, а у другей часци, на 22 годзин, наступи новосадски Акустични дуо „Буразерс” – Драґан и Душан Крстич.

Проєкт младих з Руского културного центру „Акустика Рутеника“ финансийно потримує и Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох.