Менса у Новим Садзе орґанизує конференцию о талантованосци

НОВИ САД – Медзинародна науково-фахова конференция „Талантованосц препознаванє и потримовка” почала вчера у Новим Садзе, а тродньови сход орґанизує Менса Сербиї, пре доприношенє подзвигованю свидомосци о талантованих особох як ресурсу каждей держави.

Перши медзинародни сход о талантованосци би мал указац и на виволаня з хторима ше стретаю особи котри робя з обдаренима, поведзене у наяви.

На конференциї участвую вецей як 100 представителє образовних и наукових институцийох, установох социялней роботи и нєвладових орґанизацийох з 12 европских державох, як и члени Менси Сербиї и з других державох, хтори маю озбильну програму за роботу з обдаренима дзецми.

Менса найстарша и найвекша нєпрофитна медзинародна орґанизация з вецей як 140 000 членми у вецей як 100 державох – особами з високим коефициєнтом интелиґенциї.