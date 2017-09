Нєшка „Перши аплауз”

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – КУД „Осиф Костелник” з Вуковару и Союз Русинох Републики Горватскей нєшка у Вуковаре орґанизую Шесту манифестацию дзецинскей културно-уметнїцкей творчосци „Перши аплауз”.

Програма будзе у хижи Лавослава Ружички, а участвую домашнє КУД „Осиф Костелник”, КУД „Яким Гарди” з Петровцох, КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох и КУД „Ловро Єжек” з Мариї Бистрици.

Манифестация почина на 16 г., а отримує ше ю под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей и Городу Вуковар.