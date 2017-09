КУЛА – Пред октобром – Мешацом старих особох, у Доме за старих и пензионерох у Кули вчера отримана пригодна програма на хторей участвовали школяре з кулских школох и хаснователє Дому.

Директорка Дому за старих Сандра Бабич вузначела же и того року у Мешацу старих буду орґанизовани рижни програми, алє и добре сотруднїцтво Дому и Општини Кула, цо на програми потвердзел и предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч.