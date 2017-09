Означени „Днї европского нашлїдства 2017”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 29. септембра, з нагоди Дньох европского нашлїдства 2017, чия тема „Културне нашлїдство и биодиверзитет”, у голу рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк” орґанизована вистава з акцентом на нашлїдство и биодиверзитет у корелациї настави подобовей култури и биолоґиї.

Материял за виставу пририхтали школяре штреднєй школи з II-1 оддзелєня на подобовим, з професорку Александру Медєши, дзе пририхтовали рамики як подлогу за прикладнїки гербариюму. Гербариюм концом прешлого школского рока правели на настави биолоґиї, з професорку Терезу Катона, а медзи виложеним експонатами и гербариюм стари 54 роки.

Виставу опатраю шицки школяре Школи, а Днї европского нашлїдства тирваю од 15. септембра по 3. октобер.