КОЦУР – На нєдзелю, 1. октобра, у просторийох Добродзечного огньогасного дружтва у Коцуре будзе орґанизоване добродзечне даванє креви.

Акция будзе од 8 до 11 годзин, а у орґанизациї Оддзелєня трансфузиї креви Общого шпиталю Вербас и вербаского Червеного крижу.