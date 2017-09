До Вербасу и местох општини сцигли вакцини процив ґрипи

ВЕРБАС – Дом здравя „Велько Влахович“ у Вербаше достал 2 000 вакцини процив ґрипи, та заинтересовани уж нєшка можу пойсц до Дому здравя, лєбо до месних амбулантох у вербаскей општини и прияц вакцину процив ґрипи, пише општински портал.

Фаховци препоручую же би ше од ґрипи вакциновали старши особи од 65 роки, хронїчни пациєнти и заняти у явних установох, а окреме заняти у здравстве.

Дзеци младши од осем роки треба же би после першей вакцини о два тижнї пришли по дополнююцу, а старшим достаточна єдна вакцина.