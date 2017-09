Ютре Маґазин и „Широки план”

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о продукциї цвикли, чуваню плодох же би цо длужей тирвали, о активносцох Дому за душевно хори особи у Чуроґу, як и звит з музичного вечару „Акустика Рутеника” у РКЦ у Новим Садзе.

После Маґазину, на 21 годзин будзе Фамелийни маґазин „Широки план”, у хторим будзе представена робота Дружтва Руснацох з Беоґраду.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”), а реприза „Широкого плану” на пондзелок на 9 и на соботу на 16 годзин.