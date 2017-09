На уходзе до Керестура и назва по мадярски

РУСКИ КЕРЕСТУР – На уходох до Руского Керестура з Кули, Крущичу и Лалитю, як и на виходох, тих дньох поставени нови табли з назву населєного места, тераз дополнєти и з назву по мадярски – Бачкерестур, понеже, як потолковане, у кулскей општини у службеним хаснованю сербски, руски и мадярски язик.

– Таки троязични табли би мали буц на уходох до шицких местох у општини, а за тераз найправилнєйше поробене за Руски Керестур, дзе зме после першобутного поставяня нових таблох у марцу, на заувагу з ресорного покраїнского секретарияту, виправели назву на мадярским язику. Як ше будзе меняц табли и у других населєних местох, так тота пракса будзе и применєна – гварел за Рутенпрес Деян Алексич з Оддзелєня за орґанизацию транспорту Општини Кула.

Дотераз на таблох назва Руского Керестура була виписана по руски з кирилку, по сербски з кирилку, а назва написана з латинку подрозумйовала мадярски язик. Медзитим, праве на тото зауважене, та є тераз пременєна на Бачкерестур, назву хтору ше хасновало под час Австроугорскей, а же є одвитуюца и нєшка.

Средства за нови табли обезпечени по Конкурсу з Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и з буджету Општини.