Округли стол у Горватскей „Руснаци вчера, нєшка и ютре”

ОРАХОВИЦА (ГОРВАТСКА) – У орґанизациї Союзу Русинох Републики Горватскей, а з потримовку Совиту з национални меншини РГ и Червеного крижу Осиєк, у Ораховици од 22. по 24. септембер отримани Округли стол з тему „Руснаци вчера, нєшка и ютре”, пише портал Союзу.

На сходзе присуствовали 33 особи – члени Предсидательства Союзу, Совиту за информованє и видавательство и представителє рускей националней меншини, а бешедоване о Руснацох у горватскей явносци и яка актуална слика русинского питаня, як то уплївує на витворйованє правох рускей националней меншини, дати предкладаня и ришеня за витворйованє и защиту правох и шлєбодох рускей националней меншини у Горватскей, як и о других питаньох.

После Округлого столу отримани и схадзки Союзу, Совиту часопису „Нова думка” и Совиту за школство.