Керестурци часц „Богатства розличносцох”

КРАҐУЄВАЦ – Вчера, 29. септембра, нa Фестивалу народних танцох „Богатство розличносцох”, хтори ше перши раз орґанизує у Краґуєвцу, наступели и аматере рускокерестурского Дому култури, як представителє Руснацох.

На Фестивалу, хтори тирва два днї – 29. и 30. септембра, участвую три ансамбли хтори пестую традицию и културни скарб националних меншинох у Сербиї – Дом култури Руски Керестур, ансамбл мадярскей меншини з Бачкей Тополї и ансамбл бошняцкей меншини зоз Сєници, як и домашнї ансамбл орґанизатора Фестивалу – Центру за пестованє традицийней култури „Абрашевич” з Краґуєвцу, хтори пестує културу Сербох.

Фестивал почал з дефилеом ансамблох през город, а на програми Виводзацки танєчни ансамбл Дому култури вчера наступел з хореоґрафиями „Ей, найкрасши венок кед у нїм барвенок” и „Швитанє”, Дзивоцка шпивацка ґрупа одшпивала шпиванки „Мамо моя, мамо” и „Там под лєсом”, а попри провадзеня танєчнїкох и шпивачох, Вельки народни оркестер и сам виведол Венчик руских народних шпиванкох „Ей, до млїну”.

Нєшка, другого дня Фестивалу, ансамбли буду обиходзиц город и наступац на отвореним, а домашнї заплановали и отримованє семинару о поставяню танцох.