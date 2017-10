Природне швидко найдзе трошительох

На тогорочней манифестациї Днї керестурскей паприґи, на вистави паприґи и других продуктох замерковане и цошка нове, а то два штанди на хторих виложени домашнї овоцово соки. О тей новей продукцийней идеї бешедовали зме зоз продукователями, Оленку Рац и Югасову фамелию зоз Руского Керестура.

Оленка Рацова почала правиц домашнї овоцово соки прешлей єшенї и першираз их викладала и предавала на валалскей манифестациї „Домашнї шпайз”, хтори орґанизує Здруженє женох „Байка”.

– Указало ше же ше людзе заинтересовали, бо домашньому ше вше дава першенство над индустрийним у велїх сферох. Искуство сом мала ище одкеди мойо унучата були мали, та сом им почала правиц природни домашнї соки хтори сиґурно вельо здравши од индустрийних. Тераз сом надумала обновиц и понукнуц и другим купцом и задовольна сом як то прилапене, бо думам же и цена вигодна. – потолковала Оленка Рацова.

АКТУАЛНА И КВАЛИТЕТНА ОВОЦ

Як гварела, соки прави зоз актуалней овоци углавним зоз своєй загради, а кед дацо купує меркує од кого и яки квалитет.

– Правим домашнї варени соки з кайси, ягоди, брескинї, яблука, з актуалней овоци, тото цо найбаржей преходзи. Мам литрово, а тераз сом почала паковац и пол литрово фляшочки, бо су зґоднєйши дзецку вжац, чи до школи, лєбо уж дзе. Нєдавно сом почала правиц соки и зоз стевию, то природни засладзовач хтори нє ма енерґетску вредносц цо вигодне за тих цо нє сцу з цукром, пре цукрову хороту або други причини, гоч вони маю кус иншаки смак, алє мож ше звикнуц – дознаваме од Оленки.

По єй словох, опредзелла ше за таку дополнююцу дїялносц хтору барз люби, а помага и фамелийному буджету. Тото роби кельо може и сцигнє, бо ше треба наробиц. Но, одвитує єй, бо є вельо иншаке од єй професиї и то єй як розвага и опущованє.

ЮГАСОВИМ ТО ФАМЕЛИЙНА РОБОТА

До продукциї домашнїх овоцових сокох, та и конзервованя желєняви, пред трома мешацами влапела ше и Югасова фамелиї, родичи и два дзивки. О їх подняцу старша Марина потолковала:

– Ми ище прави початнїки, алє добре нам рушело. Затераз зме лєм на керестурским пияцу, а и на Днї паприґи зме пришли пре промоцию того цо робиме. Потераз зме найвецей правели овоцово соки зоз поступком пастеризациї, та су без конзервансу або даяких адитивох и нє траца витамини, и лєм зоз кус цукру. Сцеме же би були цо природнєйши и здравши.

То густи соки хтори пакуєме до литрових склєняних фляшкох, а и то важне, бо ше у такей амбалажи зачува природни смаки. Найвецей маме зоз кайси, вишнї, малини и шлївку и яблуково. Яблуково цалком без цукру, лєм дакус додати лимун кед ше млєло. Тиж маме и маджуни и дакус компоти, цо тиж правиме – гварела Марина.

Югасово набавяю овоц и желєняву зоз преверених местох, так исто и амбалажу, а дацо маю и свойо. Як дознаваме, затераз су задовольни як им рушела робота хтора помали рошнє, а вше векше и поглєдованє, бо купци задовольни кед раз покоштую їх соки.

Югасово маю и други плани.

– Сцели бизме розвиц тоту роботу ище баржей, можебуц правиц и ликери, а уж починаме и конзервованє желєняви, та маме огурки у дунцох, а будзе и айвару, туршиї, квашеней капусти и другей желєняви. Уж тераз понукаме и домашню „веґету” т. є. сушени присмачки, цо тиж сами правиме на природни способ. Любели бизме напредовац, бо би так шицки мали роботу. Наздаваме ше же ше робота розвиє, та нарок бизме ю сцели и реґистровац у рамикох нашого ґаздовства – дознаваме од Марини.

Югасово маю потримовку и од своєй баби хтора им, як гваря, морална потримовка же би ше на оцову инициятиву упущели до шицкого и витирвали.

– Баба нам и главни промотер, рекламує нас по пияцох, а и дома прави мали промоциї того цо понукаме – з ошмихом гваря Югасово.