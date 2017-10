Ютре почина ЛОРИСТ

НОВИ САД – На Новосадским сайме на ютре, 3. октобра, почина тогорочни ЛОРИСТ, тирва по 8. октобер, а представя ше викладаче з обласци лову, риболову, спорту, туризму, гортикултури, еколоґиї и конярства. На тей ювилейней, 50. манифестациї, наступя 450 викладаче зоз Сербиї и ножемства, цо за половку вецей як прешлого року.

Часц ЛОРИСТ-у и охрана животного штредку, акцент Сайму будзе на Дунайским реґиону, викладаче буду розпоредзени по тематских цалосцох, а держава партнер Чарна Гора.

На ЛОРИСТ-у будзе отримане и змаганє професийних кухарох и штредньошколцох, а даскельо амбасади предствая ґастрономию своїх жемох. Саям спорту будзе вельо богатши як прешлорочни, а його покровитель Город Нови Сад. Нащивителє годни опатриц и виставу „Драги римских императорох”, хтора обишла швет, а перши раз будзе представена у Сербиї.

З купену уходнїцу ше участвує у наградним бависку, уходнїца кошта 300 динари, а за колективну нащиву и дзеци младши як 12 роки, пензионерох, школярох и студентох 200 динари. Фамелийни дзень будзе на пияток 6. октобра, кеди родичи з дзецми до 16 роки годни войсц з купованьом лєм єдней уходнїци, за 300 динари.

Капури Новосадского сайму буду отворени од 10 до 19 годзин.