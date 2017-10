НОВИ САД – У дньох викенду, 30. септембра и 1. октобра, у Лиманским парку у Новим Садзе отримани Ґастрономски фестивал „Смаки Войводини”.

На Фестивалу ше представели мали продукователє домашнїх продуктох, та було слаткого и сланого сира, колбаси, желєняви, резанки з рижну желєняву и присмачками и з рижних файтох муки, покераї, маджуни и подобне. Участвовали и продукователє домашнього пива и вина, а попри малих продуковательох з польопривредних ґаздовствох, промововали ше и ресторани з Войводини хтори понукаю войводянски єдла.

У рамикох Фестивалу орґанизоване и змаганє „Традицийне Войводянске єдло на модерни способ”, отримани деґустациї и предаванє домашнїх продуктох, та варених єдлох.

Окрем ґастрономских змистох отримана и интересантана забавна програма, у хторей участвовали велї рижни музичаре, културно-уметнїцки дружтва и дзеци з ПУ „Радосне дзецинство”. За наймладших нащивительох орґанизовани едукативни роботнї з увагу на темох з еколоґиї, а манифестацию потримал Город Нови Сад.