Шицки просторни податки на новим порталу „Ґеосербия”

БЕОҐРАД – Републични ґеодетски завод (РҐЗ) закончел виробок националного ґеопорталу „Ґеосербия”, хтори 1. октобра почал з пробну роботу, на адреси www.geosrbija.rs.

– Слово о новей платформи хтора обєдинєла шицки просторни податки на державним уровню, цо значне за державни орґани, привреду и гражданох – гварел шеф Оддзелєня за запровадзованє и розвой Националней инфраструктури ґеопросторих податкох у РҐЗ Дарко Вучетич.

На Ґеосербиї мож пренайц шицки просторни податки РҐЗ, Републиного заводу за статистику, Гидрометеоролоґийного заводу, податки о обрабяцих поверхносцох, обєктох, адресох, защицених подручох, националних паркох, надморских висинох и подобне.

Гражданє на порталу можу опатриц свойо парцели и видзиц стан їх нєрухомосцох, хаснуюци сателитски и ортофото знїмки.

Вучетич додал же мож опатриц чи на даєдней поверхносци порубани лєс, яки статус обєктох у катастру, а з тим портал оможлївює транспарентну роботу державних орґанох.

Тиж так, прейґ мобилних телефонох, лєбо таблет рахункарох, гражданє годни приявиц зявеня у природи, як цо то вилїви, нєлеґални шмециска и подобне, цо у интересу гражданох.