Струя драгша за коло два одсто

СЕРБИЯ – Од 1. октобра струя за обисца и малих трошительох у Сербиї драгша за коло два одсто, так же штреднє, рахунок за струю будзе векши за коло 68 динари.

По рахованю Министерства рударства и енерґетики, Сербия и далєй держава з найнїзшу цену електричней енерґиї у Европи, и вельо меншу як цо є у реґионє. У Сербиї струя за 19 одсто туньша як у Македониї, 20 одсто як у Албаниї, 21 одсто як у БиГ, 31 одсто як у Чарней Гори и 50 одсто як у Горватскей.

У Сербиї 70 350 обисца маю безплатни 120 до 250 киловат-годзини мешачно, зависно од числа членох у обисцу.