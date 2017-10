КОЦУР – У просторийох коцурского Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) вчера, 1. октобра, отримана акция добродзечного даваня креви, у орґанизациї ДОД-у, Оддзелєня трансфузиї креви Общого шпиталю Вербас и вербаского Червеного крижу.

Крев жадали дац 40 особи, а з нїх 33 мали и условиє за даванє креви.

Орґанизаторе задовольни з одволаньом добродзечних давательох, а акцию потримала и Општина Вербас.